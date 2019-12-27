Собянин считает уходящий год самым удачным для Москвы за пять лет

Собянин уточнил, что какие бы сложности ни переживала Москва, инвестиции растут. В этом году они выросли на 11%, вплотную приближаются к "астрономической сумме в 3 триллиона рублей".

"Это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение и так далее, то есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор", - добавил мэр.