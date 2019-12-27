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Собянин считает уходящий год самым удачным для Москвы за пять лет
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РИА Новости

Собянин считает уходящий год самым удачным для Москвы за пять лет

13:30 27.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Уходящий год стал для Москвы самым удачным за последние 5-10 лет, инвестиции в экономику города приближаются к 3 триллионам рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вообще уходящий год для Москвы очень удачный. Я бы сказал, наверное, самый удачный за последние 5, а то и 10 лет. Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны. Это же касается инвестиций", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
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Собянин уточнил, что какие бы сложности ни переживала Москва, инвестиции растут. В этом году они выросли на 11%, вплотную приближаются к "астрономической сумме в 3 триллиона рублей".
"Это инвестиции в недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение и так далее, то есть это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор", - добавил мэр.
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Сергей СобянинМоскваЭкономика
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