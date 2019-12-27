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Туризм
2019-12-27T14:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562936043.html
В Крыму 1 января синоптики прогнозируют дождь и снег
https://cdn21.img.ria.ru/images/155069/34/1550693457_0:322:3027:2025_1036x0_80_0_0_c398136fad5d86541fc70a18fd20669d.jpg
РИА Новости

В Крыму 1 января синоптики прогнозируют дождь и снег

14:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСемья с детьми отдыхает на Ангарском перевале в Крыму
Семья с детьми отдыхает на Ангарском перевале в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Крымские синоптики прогнозируют долгожданный снег на полуострове в первый день нового года.
Ранее гидрометцентр Крыма сообщил РИА Новости предварительный прогноз, согласно которому в новогоднюю ночь на большей части полуострова установится морозная погода.
"Во вторник, 31 декабря, днем без осадков, в столице республики два-четыре градуса тепла. В северных районах Крыма прохладнее: около нуля, на южном берегу Крыма теплее: пять-восемь градусов тепла. Ночные температуры воздуха отрицательные – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. В среду, 1 января, ждем прохождение очередного фронтального раздела, который еще более понизит температуру воздуха. В ночь на 1 января, ближе к утру пройдет дождь, переходящий в снег", — сообщила РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Она добавила, что новогодние праздники в погодном плане в целом будут спокойные, с ожидаемыми осадками в виде снега.
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