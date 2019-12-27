В Крыму 1 января синоптики прогнозируют дождь и снег

"Во вторник, 31 декабря, днем без осадков, в столице республики два-четыре градуса тепла. В северных районах Крыма прохладнее: около нуля, на южном берегу Крыма теплее: пять-восемь градусов тепла. Ночные температуры воздуха отрицательные – от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. В среду, 1 января, ждем прохождение очередного фронтального раздела, который еще более понизит температуру воздуха. В ночь на 1 января, ближе к утру пройдет дождь, переходящий в снег", — сообщила РИА Новости руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.