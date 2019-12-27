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"Ростелеком" отменил закупку китайских планшетов для переписи
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РИА Новости

"Ростелеком" отменил закупку китайских планшетов для переписи

13:17 27.12.2019 (обновлено: 13:46 27.12.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села
Сотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Сотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Ростелеком" отменил проведение закупки планшетов производства КНР для переписи населения из-за изменения требований по выбору поставщика, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.
"ПАО "Ростелеком" сообщает об отмене закупочной процедуры... на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - говорится в извещении об отмене проведения закупки.
В документах уточняется, что в процессе подписания договора с поставщиками после подведения итогов закупки заказчик изменил требования по выбору поставщика и определил новые условия исполнения договора. Теперь в рамках исполнения вышеназванного договора ПАО "Ростелеком" необходимо провести закупку у единственного поставщика.
Всероссийская перепись населения. Архивное фото
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"Ростелеком" в ноябре выбрал двух победителей тендера на поставку планшетов для переписи населения – ООО "Тегрус" (Красногорск, Московская область) и ООО "Центр дистрибьюции" (Химки, Московская область). Закупочная комиссия рекомендовала "Ростелекому" заключить договор с ООО "Тегрус" на сумму 5,746 миллиарда рублей, с ООО "Центр дистрибьюции" - на 5,754 миллиарда рублей. Компания планировала закупить примерно 360 тысяч планшетов.
В целом на тендер было подано четыре заявки, все они предусматривали поставку планшетов производства КНР. После подведения итогов источник на телеком-рынке сказал РИА Новости, что "Ростелеком", вероятнее всего, отменит конкурс на закупку планшетов для переписи населения и проведет новый - среди российских производителей.
"Ростелеком" будет цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг: будет создан спецраздел, поддержкой которого занимается "Ростелеком" и его дочерняя компания "РТ Лабс". Все переписчики будут оснащены планшетами, на которых будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом.
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РосстатРостелекомМоскваКрасногорскМосковская областьЭкономика
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