Трутнев сообщил об одобрении Совбезом основ госполитики в Арктике

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев рассказал журналистам, что основы госполитики в Арктике одобрены Советом безопасности.

"Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, никаких существенных изменений уже претерпевать не будут", - сказал Трутнев.

По словам вице-премьера, новую систему работы на шельфе планируется показать президенту в первом квартале 2020 года.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы она заработала. Это вопрос большой, он должен быть согласован с правительством. Правительство достаточно консолидированно. Будем докладывать доклад президенту... Думаю, это произойдет в течение первого квартала 2020 года", - сказал Трутнев.

Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще не распределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.