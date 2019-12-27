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2019-12-27T13:11+0300
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Трутнев сообщил об одобрении Совбезом основ госполитики в Арктике
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РИА Новости

Трутнев сообщил об одобрении Совбезом основ госполитики в Арктике

13:11 27.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев рассказал журналистам, что основы госполитики в Арктике одобрены Советом безопасности.
"Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, никаких существенных изменений уже претерпевать не будут", - сказал Трутнев.
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По словам вице-премьера, новую систему работы на шельфе планируется показать президенту в первом квартале 2020 года.
"Мы будем прилагать все усилия, чтобы она заработала. Это вопрос большой, он должен быть согласован с правительством. Правительство достаточно консолидированно. Будем докладывать доклад президенту... Думаю, это произойдет в течение первого квартала 2020 года", - сказал Трутнев.
Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в конце августа приняли решение о подготовке законопроекта, предусматривающего расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще не распределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели - в консорциуме с госкомпанией-оператором.
В начале декабря Трутнев сообщил, что концепция законопроекта уже разработана. В частности предполагается, что консорциум с участием госкомпании будет держателем лицензий для работы на шельфе Арктики в РФ. В сентябре сообщалось, что одним из претендентов на место оператора является "Росгеология".
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РосгеологияАрктикаГазпромРоснефтьЮрий ТрутневРоссияЭкономика
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