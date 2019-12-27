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Культура
2019-12-27T13:22+0300
https://ria.ru/20191227/1562931323.html
Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/10/1562931006_1:0:1551:872_1036x0_80_0_0_96791504e0d701b4f36207ff94c0038f.jpg
РИА Новости

Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям

13:22 27.12.2019
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© YouTube-канал Валерия СюткинаСтоп-кадр клипа Валерия Сюткина "Время не проведёшь"
Стоп-кадр клипа Валерия Сюткина Время не проведёшь
© YouTube-канал Валерия Сюткина
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин опубликовал в инстаграме клип на песню "Время не проведешь", который посвятил ушедшим в 2019 году известным людям.
"Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году", — написал исполнитель.
В черно-белом видео показывают кадры с Марком Захаровым, Владимиром Этушем, Галиной Волчек, Алексеем Булдаковым, Георгием Данелия и Элиной Быстрицкой.
Композицию, записанную совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым, Валерий Сюткин представил в декабре 2018 года.
Тогда музыканты тоже вспоминали знаменитостей, которых не стало, поэтому в какой-то степени песня "Время не проведешь" стала традицией.
Экран с фотографией Галины Волчек на сцене театра Современник во время праздника Возвращение домой. Театр возвращается в историческое здание на Чистых прудах. Возвращение совпадает с днем рождения Галины Волчек, которой 19 декабря исполняется 85 лет. Рекадрированный.
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КультураМузыкаНовости культурыВалерий Сюткин
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