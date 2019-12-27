Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Музыкант Валерий Сюткин опубликовал в инстаграме клип на песню "Время не проведешь", который посвятил ушедшим в 2019 году известным людям.
"Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году", — написал исполнитель.
В черно-белом видео показывают кадры с Марком Захаровым, Владимиром Этушем, Галиной Волчек, Алексеем Булдаковым, Георгием Данелия и Элиной Быстрицкой.
Композицию, записанную совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым, Валерий Сюткин представил в декабре 2018 года.
Тогда музыканты тоже вспоминали знаменитостей, которых не стало, поэтому в какой-то степени песня "Время не проведешь" стала традицией.
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