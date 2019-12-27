В Тюмени пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке

"В результате пожара на Олимпийской улице травмированы пять человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, были эвакуированы 36 человек, в том числе семь детей. В настоящее время пожар ликвидирован. К тушению возгорания привлекались 24 человека и шесть единиц техники.