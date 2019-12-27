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В Тюмени пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке
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РИА Новости

В Тюмени пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке

12:33 27.12.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара на Олимпийской улице травмированы пять человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, были эвакуированы 36 человек, в том числе семь детей. В настоящее время пожар ликвидирован. К тушению возгорания привлекались 24 человека и шесть единиц техники.
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МЧС РФТюменьРоссияПроисшествия
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