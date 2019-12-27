В Тюмени пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажке

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Тюмени, из горящего здания эвакуировали почти 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара на Олимпийской улице травмированы пять человек, двое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, были эвакуированы 36 человек, в том числе семь детей. В настоящее время пожар ликвидирован. К тушению возгорания привлекались 24 человека и шесть единиц техники.