Полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" пройдут в 9 городах

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Полуфиналы всероссийского конкурса Полуфиналы всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" пройдут с февраля по апрель 2020 года в 9 городах России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

По итогам соревнования за право проведения полуфиналов, в список городов вошли Иркутск, Салехард, Самара, Уфа, Пятигорск, Сочи, Ялта и Калининград. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.

С начала регистрации на конкурс поступило более 20 тысяч заявок. Регистрация продлится до 29 декабря 2019 года на сайте конкурса. Участие могут принять абсолютно все жители России, которым исполнилось 18 лет.

Цель конкурса — раскрытие потенциала профессионалов, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Помимо знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов власти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". Все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс "Мастера гостеприимства" пройдет в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.