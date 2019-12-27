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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-27T12:29+0300
https://ria.ru/20191227/1562930463.html
Россия зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156001/60/1560016025_163:392:1807:1317_1036x0_80_0_0_997a7d63cb5d215e09bbfe071f5cd755.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:29 27.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в Сирии
Патруль военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 39 нарушений, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14; Латакия – 12; Алеппо – семь; Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14; Латакия – шесть; Хама – два; Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в районе Фардус города Алеппо было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2125 тонны; в населенном пункте Тель-Музан (провинция Хасеке) было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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