Россия зафиксировала 39 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 39 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14; Латакия – 12; Алеппо – семь; Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14; Латакия – шесть; Хама – два; Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в районе Фардус города Алеппо было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,2125 тонны; в населенном пункте Тель-Музан (провинция Хасеке) было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.