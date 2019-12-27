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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Липецком
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РИА Новости

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Липецком

12:23 27.12.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием автобуса в Липецкой области
ДТП с участием автобуса в Липецкой области
© Фото : МЧС РФ
ДТП с участием автобуса в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом из Грузии в Липецкой области по-прежнему оценивается как тяжелое, один из них нетранспортабелен, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек. Два человека погибли, пострадали, по разным данным, от 8 до 10 человек, среди них ребенок. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое. Их планировали перевезти в областную клиническую больницу Липецка.
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"Один тяжелый нетранспортабелен. Он остается в Ельце. Второго перевезли в Липецк, он в торакальном отделении. Пятеро взрослых остаются в городской больнице Ельца, их состояние удовлетворительное, возможно, двоих сегодня выпишут. Ребенок находится в детской больнице Ельца", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, водитель рейсового автобуса Москва - Тбилиси не справился с управлением. По одной из версий, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".
Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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