Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Липецком

ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом из Состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом из Грузии Липецкой области по-прежнему оценивается как тяжелое, один из них нетранспортабелен, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек. Два человека погибли, пострадали, по разным данным, от 8 до 10 человек, среди них ребенок. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое. Их планировали перевезти в областную клиническую больницу Липецка.

"Один тяжелый нетранспортабелен. Он остается в Ельце. Второго перевезли в Липецк, он в торакальном отделении. Пятеро взрослых остаются в городской больнице Ельца, их состояние удовлетворительное, возможно, двоих сегодня выпишут. Ребенок находится в детской больнице Ельца", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса Москва - Тбилиси не справился с управлением. По одной из версий, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".