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"Двадцатка" вытесняет G7 с мировой арены, заявили в Совфеде
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РИА Новости

"Двадцатка" вытесняет G7 с мировой арены, заявили в Совфеде

13:00 27.12.2019 (обновлено: 13:19 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Большая семерка" стала клубом по интересам, G20 вытесняет ее с мировой арены, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров завил РИА Новости, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки", эта тема не обсуждалась и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При этом Лавров сообщил, что Россия готова принять страны "большой семерки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте.
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"Большая семерка" давно стала клубом по интересам западных стран, G20 объединяет более интересные, динамично развивающие страны, на сегодняшний день она вытесняет G7 с мировой арены по значимости решений", - сказал Цеков РИА Новости.
Он также подчеркнул, что США теряют свои позиции в мире, их действия не несут позитивных результатов для мирового сообщества. "И сама "семерка", которая ранее решала экономические и политические вопросы, стала, скорее, тормозом", - добавил он.
При этом, по его словам, страны G7 берут на себя право кого-то оценивать и осуждать. "Зачем России участвовать в этом формате? Чтобы выслушивать какие-то назидания?" - выразил недоумение Цеков. Причем назидания в большей степени связаны с некомпетентностью руководителей G7, сказал законодатель.
Приглашение стран "большой семерки" в Россию тоже понятно, "пусть приезжают, пусть видят, как развивается наша страна", добавил он.
По словам Цекова, осуждая Россию, западные страны во многом не имеют реальной картины, что происходит в нашей стране.
В свою очередь член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев напомнил, что "семерка" является связующим звеном США и континентальной Европы. "G7 не столько политическая, сколько экономическая организация, которая через экономические процессы пытается влиять на другие страны", - сказал сенатор РИА Новости.
По его словам, и в экономике мы наблюдаем все более активно использующийся язык санкций. Сенатор также подчеркнул, что позиция России совершенно обоснована, "в последнее время мы наблюдаем трансформацию международных институтов". В этой ситуации возникают новые форматы взаимодействия между странами, заключил он.
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