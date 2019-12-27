"Двадцатка" вытесняет G7 с мировой арены, заявили в Совфеде

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Большая семерка" стала клубом по интересам, G20 вытесняет ее с мировой арены, считает сенатор от Крыма "Большая семерка" стала клубом по интересам, G20 вытесняет ее с мировой арены, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков

Глава МИД РФ Сергей Лавров завил РИА Новости, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат "большой восьмерки" , эта тема не обсуждалась и на встрече с президентом США Дональдом Трампом. При этом Лавров сообщил, что Россия готова принять страны "большой семерки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте.

"Большая семерка" давно стала клубом по интересам западных стран, G20 объединяет более интересные, динамично развивающие страны, на сегодняшний день она вытесняет G7 с мировой арены по значимости решений", - сказал Цеков РИА Новости.

Он также подчеркнул, что США теряют свои позиции в мире, их действия не несут позитивных результатов для мирового сообщества. "И сама "семерка", которая ранее решала экономические и политические вопросы, стала, скорее, тормозом", - добавил он.

При этом, по его словам, страны G7 берут на себя право кого-то оценивать и осуждать. "Зачем России участвовать в этом формате? Чтобы выслушивать какие-то назидания?" - выразил недоумение Цеков. Причем назидания в большей степени связаны с некомпетентностью руководителей G7, сказал законодатель.

Приглашение стран "большой семерки" в Россию тоже понятно, "пусть приезжают, пусть видят, как развивается наша страна", добавил он.

По словам Цекова, осуждая Россию, западные страны во многом не имеют реальной картины, что происходит в нашей стране.

В свою очередь член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев напомнил, что "семерка" является связующим звеном США и континентальной Европы. "G7 не столько политическая, сколько экономическая организация, которая через экономические процессы пытается влиять на другие страны", - сказал сенатор РИА Новости.