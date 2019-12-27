Источник назвал причину внеплановой посадки самолета в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной внеплановой посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, следовавшего рейсом Багдад – Минск, стал отказ автопилота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону "по технической причине". Никто не пострадал.
"Самолет Airbus A321 сел из-за отказа автопилота", - сказал источник.
Он добавил, что на борту находились 200 человек.