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2019-12-27T11:58+0300
https://ria.ru/20191227/1562928739.html
Источник назвал причину внеплановой посадки самолета в Ростове-на-Дону
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РИА Новости

Источник назвал причину внеплановой посадки самолета в Ростове-на-Дону

11:58 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной внеплановой посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, следовавшего рейсом Багдад – Минск, стал отказ автопилота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости сообщили, что в 11.15 мск самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону "по технической причине". Никто не пострадал.
"Самолет Airbus A321 сел из-за отказа автопилота", - сказал источник.
Он добавил, что на борту находились 200 человек.
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Airbus A321Багдад (город)МинскРостов-на-ДонуПроисшествия
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