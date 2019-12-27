Инвестпрограмма "Русгидро" на 2020-2024 гг составит 347,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инвестпрограмма " Инвестпрограмма " Русгидро " на 2020-2024 годы с учетом приоритетных проектов на Дальнем Востоке составит 347,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.

Совет директоров "Русгидро" на заседании во вторник утвердил бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, компании на 2020 год и консолидированный бизнес-план, в том числе консолидированную инвестпрограмму, группы "Русгидро" на 2020-2024 годы, а также принял к сведению бизнес-план на 2021-2024 годы.

"Инвестпрограмма группы в период 2020-2024 годов предполагает ввод порядка 640 МВт новой электрической мощности, 250 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 139 км тепловых и 5,9 тысячи км электрических сетей ... Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 347,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.

В период с 2020 по 2024 год группа планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань, завершение первого этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2.