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Теплоснабжение
2019-12-27T11:56+0300
https://ria.ru/20191227/1562928605.html
Инвестпрограмма "Русгидро" на 2020-2024 гг составит 347,7 млрд рублей
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РИА Новости

Инвестпрограмма "Русгидро" на 2020-2024 гг составит 347,7 млрд рублей

11:56 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инвестпрограмма "Русгидро" на 2020-2024 годы с учетом приоритетных проектов на Дальнем Востоке составит 347,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Совет директоров "Русгидро" на заседании во вторник утвердил бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, компании на 2020 год и консолидированный бизнес-план, в том числе консолидированную инвестпрограмму, группы "Русгидро" на 2020-2024 годы, а также принял к сведению бизнес-план на 2021-2024 годы.
"Инвестпрограмма группы в период 2020-2024 годов предполагает ввод порядка 640 МВт новой электрической мощности, 250 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 139 км тепловых и 5,9 тысячи км электрических сетей ... Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 347,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.
Вид на океан. Город Советская Гавань.
12 декабря, 19:28Теплоснабжение
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В период с 2020 по 2024 год группа планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань, завершение первого этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2.
В инвестпрограмме "Русгидро" на 2020-2024 годы также предусмотрено финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции действующих объектов гидрогенерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования, в объеме 137,8 миллиарда рублей. В течение пяти лет будет обеспечен ввод 133,4 МВт дополнительной мощности без строительства новых объектов генерации.
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ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
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