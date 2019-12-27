Министр экстренных служб Австралии поедет в Европу во время пожаров

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр экстренных служб австралийского штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот на фоне бушующих в стране пожаров решил отправиться на каникулы в Европу через неделю после скандала вокруг отпуска премьер-министра страны, сообщает телеканал Министр экстренных служб австралийского штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот на фоне бушующих в стране пожаров решил отправиться на каникулы в Европу через неделю после скандала вокруг отпуска премьер-министра страны, сообщает телеканал ABC

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прервал свой отпуск на Гавайях после сообщений о гибели двух пожарных в Австралии. Отсутствие главы правительства в кризисный момент вызвало критику со стороны представителей оппозиционной Лейбористской партии. Моррисон извинился перед согражданами за несвоевременный отпуск и отсутствие в стране.

Как сообщили в офисе министра, его поездка в Великобританию и Францию не будет отменена, несмотря на ситуацию с пожарами в стране. Как долго продлится поездка, не сообщается.

"Главное, о чем я думаю всегда в это сложное время для штата Новый Южный Уэльс, это страдающие от лесных пожаров общины и пожарные", - заявил Эллиот, добавив, что ему ежедневно будут докладывать о ситуации. "Если ситуация с пожарами будет требовать этого, я вернусь домой", - заявил он.

По данным австралийских СМИ, огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса и унес жизни по меньшей мере восьми человек. Как сообщает пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, по ситуации на 22 декабря на территории штата продолжают бушевать 105 пожаров, 59 из которых на данный момент не удалось взять под контроль.