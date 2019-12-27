Новак не ожидает падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

"Конечно, есть неопределенность с добычей нефти в Ливии, Иране, Венесуэле. И любые изменения добычи в этих странах, политические какие-то изменения, они могут сильно повлиять на рынок. Но на сегодняшний день мы видим стабильность, и, как вы видите, в зимний период, когда спрос достаточно низкий, цены держатся на уровне выше 60 долларов за баррель. Это очень позитивно", - добавил он.