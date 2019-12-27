Новак не ожидает падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак не ожидает падения цен на нефть до уровня в 30 долларов за баррель, так как рынок сегодня стабильный.
"Я не думаю, что такие цифры нас ожидают", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о наличии среди экспертов рынка скептиков, допускающих возможность падения цен на нефть до 30 долларов за баррель из-за спада в Китае.
"Сегодня рынок более-менее сбалансирован, мы видим, что волатильность достаточно низкая, тем более что внешних шоков последние несколько месяцев не так много, как это было в начале года. Мы видим более-менее стабильную ситуацию", - отметил министр.
"Конечно, есть неопределенность с добычей нефти в Ливии, Иране, Венесуэле. И любые изменения добычи в этих странах, политические какие-то изменения, они могут сильно повлиять на рынок. Но на сегодняшний день мы видим стабильность, и, как вы видите, в зимний период, когда спрос достаточно низкий, цены держатся на уровне выше 60 долларов за баррель. Это очень позитивно", - добавил он.
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При этом министр отметил, что уже в летний период спрос традиционно начнет расти. "Появятся летние потребители, автомобилисты... И необходимо будет обеспечивать этот спрос. Поэтому я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые бы сильно повлияли на рынок", - заключил Новак.