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Новак не ожидает падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
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РИА Новости

Новак не ожидает падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

11:34 27.12.2019 (обновлено: 11:44 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак не ожидает падения цен на нефть до уровня в 30 долларов за баррель, так как рынок сегодня стабильный.

"Я не думаю, что такие цифры нас ожидают", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя вопрос о наличии среди экспертов рынка скептиков, допускающих возможность падения цен на нефть до 30 долларов за баррель из-за спада в Китае.

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"Сегодня рынок более-менее сбалансирован, мы видим, что волатильность достаточно низкая, тем более что внешних шоков последние несколько месяцев не так много, как это было в начале года. Мы видим более-менее стабильную ситуацию", - отметил министр.
"Конечно, есть неопределенность с добычей нефти в Ливии, Иране, Венесуэле. И любые изменения добычи в этих странах, политические какие-то изменения, они могут сильно повлиять на рынок. Но на сегодняшний день мы видим стабильность, и, как вы видите, в зимний период, когда спрос достаточно низкий, цены держатся на уровне выше 60 долларов за баррель. Это очень позитивно", - добавил он.
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При этом министр отметил, что уже в летний период спрос традиционно начнет расти. "Появятся летние потребители, автомобилисты... И необходимо будет обеспечивать этот спрос. Поэтому я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые бы сильно повлияли на рынок", - заключил Новак.
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Александр НовакЛивияВенесуэлаРоссияЭкономика
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