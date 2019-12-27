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Культура
2019-12-27T16:12+0300
https://ria.ru/20191227/1562926209.html
В Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на убитого рэпера Тупака
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РИА Новости

В Лас-Вегасе заметили мужчину, похожего на убитого рэпера Тупака

15:18 27.12.2019 (обновлено: 16:12 27.12.2019)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пользователь с ником MrMakaveli опубликовал на YouTube видео, на котором, как предполагают зрители, мог быть убитый более 20 лет назад американский рэпер Тупак Шакур, сообщает Mirror.
На кадрах видно, как загадочный мужчина, визуально похожий на хип-хоп исполнителя, проходит по холлу гостинично-развлекательного комплекса MGM Grand Hotel в Лас-Вегасе.
"Вы увидели, что он дважды прошел там, где получил ранения 2PAC", — подчеркнул один из пользователей.
Тупака застрелили именно в этом отеле 7 сентября 1996 года, когда она возвращался домой после просмотра боя с участием Майка Тайсона.
Репер скончался от множественных ранений спустя шесть дней. Ему было 25 лет.
Ранее в сети была размещена фотография загадочного мужчины, который, по мнению экспертов, напоминает покойного рэпера.
Звезда рэпа Тупак Шакур
12 октября, 13:43Культура
В Сети появилось загадочное фото, на котором может быть рэпер Тупак
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КультураНовости культурыШоу-бизнесМайк ТайсонYouTubeЛас-Вегас
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