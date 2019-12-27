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В Якутске 14 человек попали в больницу после банкета
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РИА Новости

В Якутске 14 человек попали в больницу после банкета

10:51 27.12.2019 (обновлено: 11:23 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПалата больницы
Палата больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Палата больницы. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Около 15 посетителей банкетного зала в Якутске госпитализированы из-за отравления, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики.
Как отметили в ведомстве, в четверг вечером поступила информация со станции скорой помощи о пищевом отравлении в банкетном зале "Чороон".
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"Установлено, что 14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, состояние заболевших – средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика. У заболевших произведен забор биологического материала для бактериологического и ПЦР-исследования", - говорится в релизе.
В банкетном зале выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.
Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, в ночь на 27 декабря в инфекционное отделение Якутской республиканской клинической больницы обратились 15 человек с симптомами пищевой токсикоинфекции.
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"По результатам обследования помещены на стационарное лечение 10 человек, пять человек от госпитализации отказались. Состояние пострадавших оценивается врачами как удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.
Деятельность банкетного зала временно приостановлена.
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РоспотребнадзорЯкутскПроисшествия
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