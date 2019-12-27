Прокуратура начала проверку после выкатывания самолета в Шереметьево

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в московском Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в московском аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает ведомство в пятницу.

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва - Самара, в пятницу около семи утра выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, пострадавших нет.