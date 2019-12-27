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Прокуратура начала проверку после выкатывания самолета в Шереметьево
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после выкатывания самолета в Шереметьево

10:49 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШереметьево
Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в московском аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает ведомство в пятницу.
Самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва - Самара, в пятницу около семи утра выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево.
Аэропорт Шереметьево
Вчера, 10:00
Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, по ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, пострадавших нет.
"Воздушное судно отстранено от полетов, пассажиры будут отправлены к месту назначения резервным бортом", - говорится в сообщении.
Шереметьево
Вчера, 08:41
В Шереметьево уточнили данные о выкатывании самолета за пределы ВВП
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МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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