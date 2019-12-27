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Россия выступила за продление СНВ-3 без предварительных условий
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РИА Новости

Россия выступила за продление СНВ-3 без предварительных условий

10:05 27.12.2019 (обновлено: 11:06 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российский подход в отношении перспектив договора о СНВ четко сформулирован президентом России. Мы выступаем за его продление без предварительных условий. Что касается сроков: Владимир Путин сказал, что Россия готова продлить договор "незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года", - сказал Лавров.
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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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