Россия выступила за продление СНВ-3 без предварительных условий

"Российский подход в отношении перспектив договора о СНВ четко сформулирован президентом России. Мы выступаем за его продление без предварительных условий. Что касается сроков: Владимир Путин сказал, что Россия готова продлить договор "незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года", - сказал Лавров.