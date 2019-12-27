Володин назвал самые важные законы, принятые в 2019 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самым важными из принятых в 2019 году законы о правах на жилье, ипотечных каникулах, паллиативной помощи и доступе родственников в реанимацию.
"Для нас в приоритете законы, которые помогают людям. Мы комплексно решали вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье. Это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем. Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он также отметил, что долгие годы не решались проблемы оказания паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию. "После длительных дискуссий такие законы были приняты", - сказал Володин.
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