В Липецкой области в ДТП с автобусом пострадали десять человек

ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" у населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус сообщением Москва - Тбилиси. Погибли двое, госпитализированы, по данным МЧС, восемь человек. Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости о 9 пострадавших.

"Водитель заказного автобуса Mercedes, который ехал по маршруту Москва – Тбилиси, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе. В результате этого автобус опрокинулся. В нем находилось 17 пассажиров и два водителя. Погибли 2 пассажира, ранено 10 человек. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении госкомпании.