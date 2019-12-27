В Липецкой области в ДТП с автобусом пострадали десять человек

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом, следовавшим в Тбилиси, в Липецкой области пострадали 10 человек, сообщает ГК "Автодор".
ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" у населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус сообщением Москва - Тбилиси. Погибли двое, госпитализированы, по данным МЧС, восемь человек. Представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости о 9 пострадавших.
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"Водитель заказного автобуса Mercedes, который ехал по маршруту Москва – Тбилиси, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение на разделительной полосе. В результате этого автобус опрокинулся. В нем находилось 17 пассажиров и два водителя. Погибли 2 пассажира, ранено 10 человек. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении госкомпании.
Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП - неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению происшествия, сотрудниками ГИБДД не выявлено, состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям, отмечает "Автодор".
В компании добавили, что резина на колесах автобуса была стертая.
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