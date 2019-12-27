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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T09:26+0300
https://ria.ru/20191227/1562918065.html
Самолет Fokker 100: летно-технические характеристики
https://cdn25.img.ria.ru/images/18495/91/184959189_0:26:500:307_1036x0_80_0_0_1d3dbca9cce6c7a69001a8b0e89cb505.jpg
РИА Новости

Самолет Fokker 100: летно-технические характеристики

09:26 27.12.2019
11730
© Flickr / daspaddyСамолет Fokker 100
Самолет Fokker 100
© Flickr / daspaddy
Самолет Fokker 100. Архивное фото
Среднемагистральный пассажирский самолет Fokker 100 выпускался голландской компанией Fokker в 1986-1997 годах.
В конце 1970-х годов компания Fokker разрабатывала новый проект для замены авиалайнера F28 Fellowship, официально к разработке самолета Fokker 100 приступила в ноябре 1983 года.
При разработке нового самолета компания поставила цель добиться заметного снижения расхода топлива по сравнению с другими аналогичными самолетами. Для нового самолета было спроектировано усовершенствованное крыло, в конструкции которого был использован высокоэффективный аэродинамический профиль, позволивший увеличить качество крыла в крейсерском полете.
В новой машине использовался фюзеляж F28, удлиненный на 5,51 метра, в котором теперь могли поместиться 107 пассажиров. F100 получил также измененное остекление кабины и турбовентиляторные двигатели Rolls-Royce Тау.
Для изготовления составляющих Fokker стала сотрудничать с другими европейскими фирмами. Компания Daimler Aerospace Airbus из Германии собирала среднюю и хвостовую секции фюзеляжа, Short Brothers из Северной Ирландии поставляла крыло, Dowty делала носовую опору шасси. Американской фирме Northrop Grumman заказали композитные гондолы двигателей и реверсеры тяги, а фирме Menasco - основные опоры шасси.
Первым покупателем нового лайнера в июле 1984 года стала авиакомпания Swissair, заказавшая восемь самолетов для замены DC-9. К выпуску версии с более мощными двигателями приступили в августе 1985 года после получения заказа от авиакомпании American Airlines, который сначала составлял 10 машин, но позже был увеличен до 75 самолетов.
По требованиям заказчиков Fokker внесла ряд изменений в серийные авиалайнеры. Самолеты оборудовали кабинами Collins EFIS с шестью панелями остекления и системой управления полетом фирмы Honeywell, а эксплуатационную массу машины увеличили. Первый полет лайнер совершил 30 ноября 1986 года. Второй прототип F100 взлетел 25 февраля 1987 года.
Авиакомпания Swissair получила первый серийный самолет 9 февраля 1988 года. К середине 1996 года было продано около 300 самолетов, к концу 1996 года в эксплуатации находилось 266 самолетов.
По данным на июль 2017 года, 113 самолетов Fokker 100 оставались в обслуживании 25 авиакомпаний по всему миру.

Летно-технические характеристики:

Размах крыла – 28,80 метров,
Длина самолета – 35,53 метров,
Высота самолета – 8,51 метров,
Площадь крыла – 93,50 квадратных метров,
Масса пустого самолета – 19800 килограмм,
Масса максимальная взлетная – 45810 килограмм,
Крейсерская скорость – 855 километров в час,
Практический потолок – 10700 метров,
Экипаж – два человека,
Полезная нагрузка – 107-109 пассажиров.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100СправкиВ мире
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