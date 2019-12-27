Самолет Fokker 100: летно-технические характеристики

В конце 1970-х годов компания Fokker разрабатывала новый проект для замены авиалайнера F28 Fellowship, официально к разработке самолета Fokker 100 приступила в ноябре 1983 года

При разработке нового самолета компания поставила цель добиться заметного снижения расхода топлива по сравнению с другими аналогичными самолетами. Для нового самолета было спроектировано усовершенствованное крыло, в конструкции которого был использован высокоэффективный аэродинамический профиль, позволивший увеличить качество крыла в крейсерском полете.

В новой машине использовался фюзеляж F28, удлиненный на 5,51 метра, в котором теперь могли поместиться 107 пассажиров. F100 получил также измененное остекление кабины и турбовентиляторные двигатели Rolls-Royce Тау.

Для изготовления составляющих Fokker стала сотрудничать с другими европейскими фирмами. Компания Daimler Aerospace Airbus из Германии собирала среднюю и хвостовую секции фюзеляжа, Short Brothers из Северной Ирландии поставляла крыло, Dowty делала носовую опору шасси. Американской фирме Northrop Grumman заказали композитные гондолы двигателей и реверсеры тяги, а фирме Menasco - основные опоры шасси.

Первым покупателем нового лайнера в июле 1984 года стала авиакомпания Swissair, заказавшая восемь самолетов для замены DC-9. К выпуску версии с более мощными двигателями приступили в августе 1985 года после получения заказа от авиакомпании American Airlines, который сначала составлял 10 машин, но позже был увеличен до 75 самолетов.

По требованиям заказчиков Fokker внесла ряд изменений в серийные авиалайнеры. Самолеты оборудовали кабинами Collins EFIS с шестью панелями остекления и системой управления полетом фирмы Honeywell, а эксплуатационную массу машины увеличили. Первый полет лайнер совершил 30 ноября 1986 года. Второй прототип F100 взлетел 25 февраля 1987 года.

Авиакомпания Swissair получила первый серийный самолет 9 февраля 1988 года. К середине 1996 года было продано около 300 самолетов, к концу 1996 года в эксплуатации находилось 266 самолетов.

По данным на июль 2017 года, 113 самолетов Fokker 100 оставались в обслуживании 25 авиакомпаний по всему миру.

Летно-технические характеристики:

Размах крыла – 28,80 метров,

Длина самолета – 35,53 метров,

Высота самолета – 8,51 метров,

Площадь крыла – 93,50 квадратных метров,

Масса пустого самолета – 19800 килограмм,

Масса максимальная взлетная – 45810 килограмм,

Крейсерская скорость – 855 километров в час,

Практический потолок – 10700 метров,

Экипаж – два человека,

Полезная нагрузка – 107-109 пассажиров.