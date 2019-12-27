Редактор Informburo.kz погибла при крушении самолета в Алма-Ате

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выпускающий редактор портала Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате, сообщается на сайте портала.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, 66 были госпитализированы. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

"Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета Bek Air в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области", - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что полет на этом самолете был под вопросом, так как в Алма-Ате у журналистки были запланированы рабочие встречи. Но она хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила все-таки лететь этим рейсом.

"Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – приводит портал слова главного редактора Informburo.kz Михаила Дорофеева.