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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-27T16:06+0300
https://ria.ru/20191227/1562917937.html
Редактор Informburo.kz погибла при крушении самолета в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/156291/77/1562917789_0:0:1901:1069_1036x0_80_0_0_ed0a275c84e68f6d3358793bf9a79ad0.jpg
РИА Новости

Редактор Informburo.kz погибла при крушении самолета в Алма-Ате

09:23 27.12.2019 (обновлено: 16:06 27.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выпускающий редактор портала Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета в казахстанской Алма-Ате, сообщается на сайте портала.
Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным, жертвами крушения самолета стали 15 человек, 66 были госпитализированы. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

"Выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета Bek Air в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области", - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что полет на этом самолете был под вопросом, так как в Алма-Ате у журналистки были запланированы рабочие встречи. Но она хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила все-таки лететь этим рейсом.
"Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – приводит портал слова главного редактора Informburo.kz Михаила Дорофеева.
Указывается, что журналистке было 35 лет. Она окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "журналистика". Работу в Informburo.kz начала в 2016 году в должности репортера. В начале 2019 года стала выпускающим редактором портала.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
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