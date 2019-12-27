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Туризм
2019-12-27T11:40+0300
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В США турист погиб в заповеднике из-за падения секвойи
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РИА Новости

В США турист погиб в заповеднике из-за падения секвойи

11:40 27.12.2019
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© Виктор МельникМост "Золотые ворота" в Сан-Франциско
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско
© Виктор Мельник
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пеший турист из Миннесоты скончался на месте после того, как его придавило упавшей секвойей в национальном заповеднике "Мьюирский лес" в Калифорнии, сообщает офис шерифа округа Марин.
Инцидент произошел в канун Рождества. Как говорится в сообщении офиса шерифа, вечером 24 декабря в службу спасения поступил звонок о том, что в заповеднике упало дерево и придавило пешехода, который шел по размеченному маршруту.
"После прибытия на место происшествия службы быстрого реагирования мужчина был найден без сознания и признаков жизни под секвойей", — говорится в сообщении. Турист, которому было 28 лет, скончался.
Как отмечают местные СМИ, его в походе по тропе сопровождали еще два человека: женщина получила ранения, другой путешественник не пострадал.
В регионе, где произошел инцидент, на протяжении двух недель наблюдались неблагоприятные погодные условия.
Национальный заповедник "Мьюирский лес" находится в 19 километрах от Сан-Франциско и является частью парка "Золотые Ворота".
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