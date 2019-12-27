В США турист погиб в заповеднике из-за падения секвойи

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пеший турист из Миннесоты скончался на месте после того, как его придавило упавшей секвойей в национальном заповеднике "Мьюирский лес" в Калифорнии, сообщает офис шерифа округа Марин.

Инцидент произошел в канун Рождества. Как говорится в сообщении офиса шерифа, вечером 24 декабря в службу спасения поступил звонок о том, что в заповеднике упало дерево и придавило пешехода, который шел по размеченному маршруту.

"После прибытия на место происшествия службы быстрого реагирования мужчина был найден без сознания и признаков жизни под секвойей", — говорится в сообщении. Турист, которому было 28 лет, скончался.

Как отмечают местные СМИ, его в походе по тропе сопровождали еще два человека: женщина получила ранения, другой путешественник не пострадал.

В регионе, где произошел инцидент, на протяжении двух недель наблюдались неблагоприятные погодные условия.