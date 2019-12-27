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В РФПИ рассказали, как Путин помог привлечь первый миллиард долларов
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РИА Новости

В РФПИ рассказали, как Путин помог привлечь первый миллиард долларов

09:13 27.12.2019 (обновлено: 11:50 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин помог Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) привлечь первый миллиард долларов от суверенного фонда Китая, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"В 2011 году, когда Российский фонд прямых инвестиций только создавался, Владимир Путин сыграл ключевую личную роль в привлечении первых инвестиций фонда. Мы тогда провели первую встречу с ведущими иностранными инвесторами, на которой обсуждалось, как будет работать РФПИ. После встречи Путин лично встретился с министром финансов Китая, который в тот же день выделил первый миллиард долларов от суверенного фонда Китая", - вспоминает Дмитриев.
По его словам, благодаря этой встрече стороны смогли быстро сформировать Российско-Китайский инвестиционный фонд, который сегодня с партнерами уже осуществил 35 инвестиций на сумму свыше 7 миллиардов долларов. "Уже тогда Владимир Владимирович поручил РФПИ уделить особое внимание инвесторам из стран Азии и Ближнего Востока, подчеркнув, что они пока мало инвестируют в Россию и могли бы стать нашими важными партнерами", - отметил он.
"Восемь лет совместной работы с партнерами показали, что этот вектор, обозначенный президентом, был абсолютно правильный. Пришли первые в истории саудовские инвестиции, а десятки совместных успешных проектов создали базу для восстановления двусторонних отношений со странами Ближнего Востока, в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, куда в этом году состоялся исторический визит Владимира Путина", - напомнил собеседник агентства.
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Он также отметил, что ежегодно Путин проводит традиционную встречу с иностранными инвесторами - партнерами РФПИ на Петербургском экономическом форуме. На таких встречах собираются примерно 40 руководителей крупнейших суверенных фондов, которые в совокупности управляют капиталом свыше 15 триллионов долларов - примерно четверть всех финансовых активов мира.
"Он подробно отвечает на все вопросы и комментарии, дает развернутые ответы с большим количеством цифр и фактов и это всегда производит очень сильное впечатление на наших партнеров. От многих из них неоднократно слышал, что никогда не встречали лидера страны, который был бы настолько глубоко погружен в детали происходящего в бизнесе и в экономике", - подчеркнул Дмитриев.
Кирилл Дмитриев
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Кирилл ДмитриевБлижний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваКитайЭкономика
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