Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Самая большая доза радиации на Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.

В российском модуле "Звезда" находятся две каюты для космонавтов, в американском модуле Harmony – четыре.

"Парадокс в том, что в каюте, где космонавт отдыхает и спит, оказалась самая маленькая защита и, соответственно, самая большая доза радиации на МКС. То есть каюту надо защищать дополнительно", - сказал Шуршаков.

По его словам, ученые ИМБП придумали защитную шторку, которая наполняется влажными салфетками. "Салфетки на 70-80% пропитаны водой, хорошо защищающей от радиации. Они применяются космонавтами для гигиенических процедур, но так как их запас на МКС огромный, то мы этим воспользовались", - пояснил он.

Шуршаков добавил, что после установки шторки доза радиации в одной из кают космонавтов ослабилась на 30-40%.