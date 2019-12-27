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Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
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РИА Новости

Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый

08:51 27.12.2019
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© ESA/Luca ParmitanoМКС
МКС
© ESA/Luca Parmitano
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
В российском модуле "Звезда" находятся две каюты для космонавтов, в американском модуле Harmony – четыре.
"Парадокс в том, что в каюте, где космонавт отдыхает и спит, оказалась самая маленькая защита и, соответственно, самая большая доза радиации на МКС. То есть каюту надо защищать дополнительно", - сказал Шуршаков.
По его словам, ученые ИМБП придумали защитную шторку, которая наполняется влажными салфетками. "Салфетки на 70-80% пропитаны водой, хорошо защищающей от радиации. Они применяются космонавтами для гигиенических процедур, но так как их запас на МКС огромный, то мы этим воспользовались", - пояснил он.
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Шуршаков добавил, что после установки шторки доза радиации в одной из кают космонавтов ослабилась на 30-40%.
"Мы хотели сделать еще одну шторку для другой каюты в модуле "Звезда", но есть проблемы во взаимоотношениях с военной приемкой и с финансированием. Поэтому пока задумали улучшить уже существующую шторку: использовать вместо салфеток полиэтиленовые плиты, которые еще лучше защищают от радиации", - сказал он.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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