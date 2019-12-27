В Свердловской области потушили пожар в ангарах

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области , где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В 1.46 (23.46 мск) поступило сообщение о пожаре в здании ангара ООО "Новопышминское", по адресу: Свердловская область, ГО Сухой Лог, село Новопышминское, улица Кирова 41. Пожар разгорелся на территории предприятия по производству молока и мяса.

"В 6.12 (4.12 мск) пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции", - говорится в сообщении.

Из помещения деревянного коровника было эвакуировано 320 голов скота из-за угрозы распространения пламени на ближайшие здания. Отмечается, что на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Возгорание тушили 35 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.