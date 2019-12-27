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В Свердловской области потушили пожар в ангарах
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РИА Новости

В Свердловской области потушили пожар в ангарах

07:07 27.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В 1.46 (23.46 мск) поступило сообщение о пожаре в здании ангара ООО "Новопышминское", по адресу: Свердловская область, ГО Сухой Лог, село Новопышминское, улица Кирова 41. Пожар разгорелся на территории предприятия по производству молока и мяса.
"В 6.12 (4.12 мск) пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, огнем повреждены два ангара с оборудованием по производству молочной продукции", - говорится в сообщении.
Из помещения деревянного коровника было эвакуировано 320 голов скота из-за угрозы распространения пламени на ближайшие здания. Отмечается, что на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Возгорание тушили 35 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
"Причина пожара устанавливаются, на месте пожара работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - добавляется в сообщении.
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