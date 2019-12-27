В Свердловской области начался пожар в ангарах

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в двух ангарах в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как сообщает ведомство, в 1.46 (23.46 мск) поступило сообщение о пожаре в здании ангара ООО "Новопышминское", по адресу: Свердловская область, ГО Сухой Лог, село Новопышминское, улица Кирова 41.
"Происходит горение двух ангаров на площади 5000 квадратных метров. Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание деревянного коровника. Из него было эвакуировано 320 голов скота", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 4.19 (2.19 мск) пожарные локализовали огонь на площади 5 тысяч "квадратов". Пожар тушат 15 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники.
Информации о пострадавших не поступало.