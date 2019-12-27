Корейский фотограф снял на видео леопарда в нацпарке в Приморье

"Кадры получены из единственного в мире оборудованного места, где можно запечатлеть редчайшую кошку... Перед гостем из Кореи предстал один из старожилов "Земли леопарда" – самец Leo 12M по имени Тайфун. Чувствуя себя хозяином этих мест, он медленно прошелся перед объективом камеры. Каждый шаг зверя сопровождался оглядкой: казалось, будто он чувствует, что за ним следят, и внимательно прислушивался к каждому шороху. Однако оборудованное укрытие позволило наблюдателю остаться незамеченным", - говорится в сообщении.

"За пять дней, которые я провел в укрытии, мне удалось несколько раз запечатлеть леопарда, увидеть его на близком расстоянии, 7-10 метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард – чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться", – рассказал Кисун, слова которого приводятся в сообщении.

Сеть специализированных укрытий для любителей "фотоохоты" на диких животных - фотолабазов – начали создавать в нацпарке в этом году. Эта практика распространена во многих заповедниках мира. Такие укрытия помогут фотографу работать максимально безопасно, а дикие животные не будут беспокоиться из-за присутствия человека.