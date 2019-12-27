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Корейский фотограф снял на видео леопарда в нацпарке в Приморье
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РИА Новости

Корейский фотограф снял на видео леопарда в нацпарке в Приморье

04:17 27.12.2019 (обновлено: 04:18 27.12.2019)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Фотографу из Южной Кореи Чои Кисуну удалось снять на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье дальневосточного леопарда по имени Тайфун, сообщает учреждение.
"Кадры получены из единственного в мире оборудованного места, где можно запечатлеть редчайшую кошку... Перед гостем из Кореи предстал один из старожилов "Земли леопарда" – самец Leo 12M по имени Тайфун. Чувствуя себя хозяином этих мест, он медленно прошелся перед объективом камеры. Каждый шаг зверя сопровождался оглядкой: казалось, будто он чувствует, что за ним следят, и внимательно прислушивался к каждому шороху. Однако оборудованное укрытие позволило наблюдателю остаться незамеченным", - говорится в сообщении.
Видео с хищником опубликовано на YouTube-канале нацпарка.
"За пять дней, которые я провел в укрытии, мне удалось несколько раз запечатлеть леопарда, увидеть его на близком расстоянии, 7-10 метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард – чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться", – рассказал Кисун, слова которого приводятся в сообщении.
Сеть специализированных укрытий для любителей "фотоохоты" на диких животных - фотолабазов – начали создавать в нацпарке в этом году. Эта практика распространена во многих заповедниках мира. Такие укрытия помогут фотографу работать максимально безопасно, а дикие животные не будут беспокоиться из-за присутствия человека.
Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. Он обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке "Земля леопарда". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Дальневосточный леопард
10 декабря, 03:18Туризм
В Приморье сняли на видео облизывающегося леопарда
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Национальный парк "Земля леопарда"Южная КореяПриморский крайОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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