Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Менеджеры по подбору персонала назвали главным событием 2019 года принятие закона об электронных трудовых книжках, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого поступили в распоряжение РИА Новости.

По данным исследования, около половины (46%) респондентов назвали событием года принятие закона об электронных трудовых, 8% - введение уголовной ответственности за необоснованный отказ при приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, 5% - начало приема профессиональных экзаменов в области управления персоналом.

Менеджеры по подбору персонала считают, что из событий 2020 года в кадровой сфере на их профессию в большей степени повлияет внедрение электронных трудовых (26%), второе место занимает планируемое внедрение цифрового кадрового документооборота (15%), третье - ежемесячная отчетность по кадровым изменениям в Пенсионный фонд (12%), свидетельствуют результаты исследования.