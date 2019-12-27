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Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
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РИА Новости

Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков

03:46 27.12.2019
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Менеджеры по подбору персонала назвали главным событием 2019 года принятие закона об электронных трудовых книжках, показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого поступили в распоряжение РИА Новости.
По данным исследования, около половины (46%) респондентов назвали событием года принятие закона об электронных трудовых, 8% - введение уголовной ответственности за необоснованный отказ при приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, 5% - начало приема профессиональных экзаменов в области управления персоналом.
Менеджеры по подбору персонала считают, что из событий 2020 года в кадровой сфере на их профессию в большей степени повлияет внедрение электронных трудовых (26%), второе место занимает планируемое внедрение цифрового кадрового документооборота (15%), третье - ежемесячная отчетность по кадровым изменениям в Пенсионный фонд (12%), свидетельствуют результаты исследования.
Исследование проводилось во всех округах России с 18 по 26 декабря среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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