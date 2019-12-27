В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в пятницу в Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Возможен мокрый снег, температура от -1 до +1. Местами может быть гололедица и гололед. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас на улицах местами уже образовалась ледяная корка.