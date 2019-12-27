В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на ближайшие два дня из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна. Период предупреждения до 22 часов 28 декабря", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в пятницу в Москве будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Возможен мокрый снег, температура от -1 до +1. Местами может быть гололедица и гололед. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас на улицах местами уже образовалась ледяная корка.
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