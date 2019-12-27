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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-27T02:05+0300
https://ria.ru/20191227/1562913132.html
Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/12/1562761296_0:202:1848:1242_1036x0_80_0_0_45f89a93075d4604f44949e66cc54fc9.jpg
РИА Новости

Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"

02:05 27.12.2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров присоединился к акции "Елка желаний" и снял с елки в Кремле три детских открытки-послания, в которых ребята просили о встрече с ним, поездке в Москву и ноутбуке.
Глава республики в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве.

"Как обычно, в Кремле подошёл к "Елке желаний". На ней много детских открыток с разными просьбами. Среди них нашёл три послания, адресованных мне. Один из авторов хотел встретиться со мной, второй имел желание совершить поездку в Москву, третий пожелал получить ноутбук. Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!" - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне.
В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Вчера, 21:14Новый год—2020
Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"
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Новый год—2020Елка желанийЧеченская республикаРамзан КадыровОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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