Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров присоединился к акции "Елка желаний" и снял с елки в Кремле три детских открытки-послания, в которых ребята просили о встрече с ним, поездке в Москву и ноутбуке.
Глава республики в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве.
"Как обычно, в Кремле подошёл к "Елке желаний". На ней много детских открыток с разными просьбами. Среди них нашёл три послания, адресованных мне. Один из авторов хотел встретиться со мной, второй имел желание совершить поездку в Москву, третий пожелал получить ноутбук. Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!" - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне.
В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.