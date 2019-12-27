Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"

"Как обычно, в Кремле подошёл к "Елке желаний". На ней много детских открыток с разными просьбами. Среди них нашёл три послания, адресованных мне. Один из авторов хотел встретиться со мной, второй имел желание совершить поездку в Москву, третий пожелал получить ноутбук. Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!" - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".