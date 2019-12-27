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Катар выпустил закон о противодействии терроризму
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РИА Новости

Катар выпустил закон о противодействии терроризму

01:55 27.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выпустил в четверг закон о противодействии терроризму на фоне продолжающейся критики разорвавших отношений с Дохой в 2017 году арабских стран в поддержке эмиратом терроризма, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
По информации официального госагентства, эмир выпустил закон под номером 27 от 2019 года о противодействии терроризму.
Кроме того, в четверг эмир одобрил решение кабинета министров под номером 41 от этого года об исполнении закона по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Центробанк Катара одобрил новый список к исполнению в связи с законом о борьбе с финансированием терроризма.
Несмотря на сообщения о потеплении отношений между Дохой и Эр-Риядом, некоторые арабские политики из четверки бойкотирующих Катар стран в ответ на это выпустили заявления, что эмират по-прежнему не продвинулся в борьбе с терроризмом. В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, прежде всего, движения "Братья-мусульмане"* в Египте.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Доха, Катар
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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