Катар выпустил закон о противодействии терроризму

ДОХА, 27 дек - РИА Новости. Эмир Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выпустил в четверг закон о противодействии терроризму на фоне продолжающейся критики разорвавших отношений с Дохой в 2017 году арабских стран в поддержке эмиратом терроризма, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

По информации официального госагентства, эмир выпустил закон под номером 27 от 2019 года о противодействии терроризму.

Кроме того, в четверг эмир одобрил решение кабинета министров под номером 41 от этого года об исполнении закона по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Центробанк Катара одобрил новый список к исполнению в связи с законом о борьбе с финансированием терроризма.

Несмотря на сообщения о потеплении отношений между Дохой и Эр-Риядом, некоторые арабские политики из четверки бойкотирующих Катар стран в ответ на это выпустили заявления, что эмират по-прежнему не продвинулся в борьбе с терроризмом. В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, прежде всего, движения "Братья-мусульмане"* в Египте.