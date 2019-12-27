Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей победе на внутренних выборах лидера своей партии " Ликуд ".

"Огромная победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуда" за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям", - написал Нетаньяху в Twitter.

Избирательные участки на праймериз в "Ликуде" закрылись в в 23.00 (00.00 мск), явка избирателей превысила 49%. Под данным 13-го канала израильского телевидения, более 70% голосов было отдано за Нетаньяху.

Основным соперником Нетаньяху был экс-министр внутренних дел Гидеон Саар. Официальные результаты в штабе обещают подвести к утру пятницы.

Праймериз на пост председателя "Ликуда" стали для Нетаньяху вынужденной мерой, поскольку внутри партийной элиты зазвучали голоса с требованием смены руководства партии, дважды не сумевшего сформировать правительство по итогам выборов. Именно две подряд неудачи Нетаньяху в формировании кабинета министров стали главным аргументом предвыборной кампании Саара, обещавшего в случае победы продвигать Нетаньяху на должность президента.

При этом сторонников Нетаньяху не смущает то, что впервые в истории Израиля против действующего премьер-министра выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.

Ранее после провала двух подряд внеочередных выборов в Кнессет (в апреле и сентябре), когда по итогам голосования ни одна политическая сила не смогли сформировать коалиционное правительство большинства, Кнессет проголосовал за самороспуск. Следующие выборы назначены на 2 марта 2020 года.