Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов

ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Автопарк мэрии Автопарк мэрии Якутска с момента продажи джипов по поручению главы города Сарданы Авксентьевой не пополнился, сообщила РИА Новости мэр.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии, что обещала в период предвыборных гонок.

На торги были выставлены машина представительского класса марки Nissan Patrol за 1 681 500 рублей и две машины марки Toyota Land Cruiser - по 2 147 950 рублей. В декабре прошлого года на торгах был реализован "крузак" 2007 года. В феврале продали второй внедорожник. Помощник мэра Алексей Толстяков отмечал, что средства от продажи джипов будут направлены в бюджет предприятий на организацию социального такси для маломобильных групп населения.

"Автопарк мэрии с момента продажи джипов не изменился, дополнительная техника для нужд аппарата не закупалась", - рассказала Авксентьева.

По словам главы города, на средства от продажи джипов мэрия оказала поддержку трем предпринимателям-перевозчикам – службам специализированного такси, которые перевозят маломобильных граждан Якутска.

"Их забирают прямо из квартиры, спускают по лестницам, довозят до места назначения. Льготой могут воспользоваться инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ. С середины этого года благодаря такому решению поездка в один конец составляет в среднем 200 рублей. Ранее перевозка пожилых и людей с инвалидностью обходилась им в среднем около 2 тысяч рублей", - рассказала мэр.