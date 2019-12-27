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Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
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РИА Новости

Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов

01:08 27.12.2019
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© Фото : официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Фото : официальный сайт Окружной администрации Якутска
Мэр Якутска Сардана Авксентьева. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 дек – РИА Новости. Автопарк мэрии Якутска с момента продажи джипов по поручению главы города Сарданы Авксентьевой не пополнился, сообщила РИА Новости мэр.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в своем первом распоряжении в качестве главы города Авксентьева указала продать дорогие машины мэрии, что обещала в период предвыборных гонок.
На торги были выставлены машина представительского класса марки Nissan Patrol за 1 681 500 рублей и две машины марки Toyota Land Cruiser - по 2 147 950 рублей. В декабре прошлого года на торгах был реализован "крузак" 2007 года. В феврале продали второй внедорожник. Помощник мэра Алексей Толстяков отмечал, что средства от продажи джипов будут направлены в бюджет предприятий на организацию социального такси для маломобильных групп населения.
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"Автопарк мэрии с момента продажи джипов не изменился, дополнительная техника для нужд аппарата не закупалась", - рассказала Авксентьева.
По словам главы города, на средства от продажи джипов мэрия оказала поддержку трем предпринимателям-перевозчикам – службам специализированного такси, которые перевозят маломобильных граждан Якутска.
"Их забирают прямо из квартиры, спускают по лестницам, довозят до места назначения. Льготой могут воспользоваться инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ. С середины этого года благодаря такому решению поездка в один конец составляет в среднем 200 рублей. Ранее перевозка пожилых и людей с инвалидностью обходилась им в среднем около 2 тысяч рублей", - рассказала мэр.
"Мы понимаем, что социальная защита населения – это полномочия региональных властей, но вместе с тем, мы понимаем, что это наши с вами горожане, и поэтому мы не можем стоять в стороне. В следующем году программа субсидирования таких перевозок будет продолжена, на эти цели мы заложили в бюджете 2020 года более 2,5 миллиона рублей", - добавила она.
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Сардана АвксентьеваЯкутскОбщество
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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