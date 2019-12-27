Минобороны России: у Москвы есть вопросы к США по выполнению СНВ-3

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. У России есть вопросы к США о том, как выполняются положения договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил в пятницу замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Фомин подчеркнул, что СНВ-3 остался единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений. По словам замминистра, договор является важным элементом поддержания стратегической стабильности.
Он также напомнил о том, что в ноябре 2019 года РФ показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Этот шаг Фомин назвал подтверждением неукоснительного выполнения обязательств по договору, направленным, прежде всего, на обеспечение жизнеспособности и эффективности его реализации.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.