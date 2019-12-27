Минобороны России: у Москвы есть вопросы к США по выполнению СНВ-3

"У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".