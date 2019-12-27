Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой

© Фото : Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy . На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy разместил пост , в котором объяснил, почему Кевина из фильма "Один дома" забыли родители.

"Их было 17 человек (вместе с Кевином) — нечетное число, а ехать нужно было в двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров. Но поскольку главный герой пропал, все поровну расселись по машинам, ничего не подозревая", — написал создатель поста.

После этого в комментариях появилось еще несколько версий.

Многие вспоминали соседского мальчика, в шапке, как у Кевина, который проходил мимо дома Маккаллистеров, когда они рассаживалось по машинам, чтобы успеть на самолет. По мнению пользователей, родители автоматически приняли его за сына и подумали, что он сел вместе со всеми.

Однако пользователь с ником NathanTheSnake заметил, что дело еще могло быть в классе обслуживания, указанном в билете.

"На прошлой неделе, я пересмотрел фильм и понял, почему создатели делают акцент на билетах: взрослые путешествуют первым классом, а дети чуть ли не в третьем. Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы", — подчеркнул пользователь.