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Культура
2019-12-27T07:11+0300
https://ria.ru/20191227/1562879616.html
Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой
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РИА Новости

Зрители догадались, почему Кевина из "Один дома" не взяли с собой

06:28 27.12.2019 (обновлено: 07:11 27.12.2019)
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© Фото : Кадр из фильма "Один дома"Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
© Фото : Кадр из фильма "Один дома"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy разместил пост, в котором объяснил, почему Кевина из фильма "Один дома" забыли родители.

"Их было 17 человек (вместе с Кевином) — нечетное число, а ехать нужно было в двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров. Но поскольку главный герой пропал, все поровну расселись по машинам, ничего не подозревая", — написал создатель поста.

После этого в комментариях появилось еще несколько версий.
Многие вспоминали соседского мальчика, в шапке, как у Кевина, который проходил мимо дома Маккаллистеров, когда они рассаживалось по машинам, чтобы успеть на самолет. По мнению пользователей, родители автоматически приняли его за сына и подумали, что он сел вместе со всеми.
Однако пользователь с ником NathanTheSnake заметил, что дело еще могло быть в классе обслуживания, указанном в билете.
"На прошлой неделе, я пересмотрел фильм и понял, почему создатели делают акцент на билетах: взрослые путешествуют первым классом, а дети чуть ли не в третьем. Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы", — подчеркнул пользователь.
Комедия "Один дома" вышла в 1990 году с Маколеем Калкиным в главной роли, и сразу стала одним из самых любимых новогодних фильмов.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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