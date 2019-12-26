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Новости Подмосковья
2019-12-26T23:24+0300
https://ria.ru/20191226/1562910677.html
Андрей Воробьев: Волчек без преувеличения можно назвать легендой
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РИА Новости
Андрей Воробьев: Волчек без преувеличения можно назвать легендой
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
2019-12-26T22:58+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64948483&type=mp4
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Андрей Воробьев: Волчек без преувеличения можно назвать легендой

22:58 26.12.2019 (обновлено: 23:24 26.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
"Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь. Мои искренние соболезнования родным и близким Галины Борисовны и ее команде "Современника", — сказал Воробьев.
Галина Волчек скончалась в четверг в больнице в Москве на 87-м году жизни после тяжелой болезни.
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Новости ПодмосковьяУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)Андрей ВоробьевМосковская область
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