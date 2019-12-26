Андрей Воробьев: Волчек без преувеличения можно назвать легендой

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
"Умерла Галина Волчек. Мы потеряли великого человека. Ее можно без преувеличения назвать легендой. Она отдала искусству все — время, талант, любовь и свою жизнь. Мои искренние соболезнования родным и близким Галины Борисовны и ее команде "Современника", — сказал Воробьев.
Галина Волчек скончалась в четверг в больнице в Москве на 87-м году жизни после тяжелой болезни.
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