В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов проведут в Москве в преддверии новогодних праздников, штраф за несанкционированную торговлю составляет 30 тысяч рублей, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Штрафы (за несанкционированную торговлю - ред.) достаточно серьезные, достигают 30 тысяч рублей, поэтому в любом случае рейды будут проводиться по всему городу в преддверии новогодних праздников. Вся несанкционированная торговля будет пресекаться", - сообщил Немерюк.
По его словам, проверенные салюты можно будет купить в 118 крупных торговых точках и в небольших магазинах, где продают бытовую пиротехнику.
"Нельзя покупать пиротехнику с рук, в непроверенных местах, даже если она дешевле. Зачастую недобросовестные предприниматели перебивают дату производства, срок годности. Покупать надо в достаточно известных точках и, в первую очередь, обращать внимание на наличие инструкции на русском языке, на наличие сопроводительных документов, которые продавец обязан предоставить", - добавил Немерюк.
Также руководитель департамента отметил, что в Москве появятся 87 точек запуска салютов. По его словам, все они находятся в достаточном удалении от жилых домов. Со всеми точками можно ознакомиться на городском портале.
25 декабря, 19:34Россиянам рассказали, как безопасно запустить фейерверк без снега