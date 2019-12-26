Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-26T21:29+0300
https://ria.ru/20191226/1562908780.html
В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов
https://cdn25.img.ria.ru/images/151203/38/1512033851_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e1e627b3195b21ac7b86629f6cb06afb.jpg
РИА Новости

В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов

21:29 26.12.2019
113
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов проведут в Москве в преддверии новогодних праздников, штраф за несанкционированную торговлю составляет 30 тысяч рублей, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Штрафы (за несанкционированную торговлю - ред.) достаточно серьезные, достигают 30 тысяч рублей, поэтому в любом случае рейды будут проводиться по всему городу в преддверии новогодних праздников. Вся несанкционированная торговля будет пресекаться", - сообщил Немерюк.
Фейерверк
22 декабря, 07:35Новый год—2020
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику
По его словам, проверенные салюты можно будет купить в 118 крупных торговых точках и в небольших магазинах, где продают бытовую пиротехнику.
"Нельзя покупать пиротехнику с рук, в непроверенных местах, даже если она дешевле. Зачастую недобросовестные предприниматели перебивают дату производства, срок годности. Покупать надо в достаточно известных точках и, в первую очередь, обращать внимание на наличие инструкции на русском языке, на наличие сопроводительных документов, которые продавец обязан предоставить", - добавил Немерюк.
Также руководитель департамента отметил, что в Москве появятся 87 точек запуска салютов. По его словам, все они находятся в достаточном удалении от жилых домов. Со всеми точками можно ознакомиться на городском портале.
Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков
25 декабря, 19:34
Россиянам рассказали, как безопасно запустить фейерверк без снега
310001
Обсудить 0
Новый год—2020Алексей НемерюкМоскваОбщество
Рекомендуем
Старый город в Риге
Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид
тушение пожара
В Абакане загорелся торговый комплекс
Актер Жерар Депардье и певица Зара во время выступления
Жерар Депардье записал совместный трек с певицей Зарой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области исполнит три детских новогодних желания
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты
Штаб-квартира Министерства обороны США
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
Автомобиль скорой помощи в США
В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
Постановки и игра Волчек вошли в историю искусства, заявил Володин
Художественный руководитель театра Современник Галина Волчек
Галина Волчек была замужем за искусством, заявил Никас Сафронов
Автомобили скорой помощи
В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек
Обгоревший крест на могиле Кирилла Толмацкого
Названа причина пожара на могиле Децла
Вид на город Сирт, Ливия
ПНС Ливии запросило военную помощь у Турции, сообщили СМИ
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
Следователи назвали возможную причину ДТП с автобусом под Липецком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Эксперты рассказали, что стало событием года для кадровиков
03:41Исследование: красная икра в маленьких баночках в декабре подешевела
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
Лента новостейМолния