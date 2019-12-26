В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов проведут в Москве в преддверии Рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов проведут в Москве в преддверии новогодних праздников , штраф за несанкционированную торговлю составляет 30 тысяч рублей, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"Штрафы (за несанкционированную торговлю - ред.) достаточно серьезные, достигают 30 тысяч рублей, поэтому в любом случае рейды будут проводиться по всему городу в преддверии новогодних праздников. Вся несанкционированная торговля будет пресекаться", - сообщил Немерюк.

По его словам, проверенные салюты можно будет купить в 118 крупных торговых точках и в небольших магазинах, где продают бытовую пиротехнику.

"Нельзя покупать пиротехнику с рук, в непроверенных местах, даже если она дешевле. Зачастую недобросовестные предприниматели перебивают дату производства, срок годности. Покупать надо в достаточно известных точках и, в первую очередь, обращать внимание на наличие инструкции на русском языке, на наличие сопроводительных документов, которые продавец обязан предоставить", - добавил Немерюк.