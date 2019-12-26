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Россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии, сообщило посольство
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РИА Новости

Россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии, сообщило посольство

19:51 26.12.2019 (обновлено: 19:54 26.12.2019)
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CC0 / Simon / Сход лавины
Сход лавины
CC0 / Simon /
Сход лавины. Архивное фото
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости. Граждан Российской Федерации нет среди пострадавших при сходе лавин на горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц, сообщило в четверг посольство России в Австрии.
"На горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц (федеральная земля Каринтия) в четверг сошли одна за другой три лавины. Все пострадавшие найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Граждан Российской Федерации среди них нет", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
В посольстве отметили, что в настоящий момент во многих районах Австрии действует высокий уровень лавинной опасности - четвертый. "Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы", - добавили в дипведомстве.
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