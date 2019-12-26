Россияне не пострадали при сходе лавин в Австрии, сообщило посольство

"На горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц (федеральная земля Каринтия) в четверг сошли одна за другой три лавины. Все пострадавшие найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Граждан Российской Федерации среди них нет", - сообщили в дипломатическом ведомстве.
В посольстве отметили, что в настоящий момент во многих районах Австрии действует высокий уровень лавинной опасности - четвертый. "Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы", - добавили в дипведомстве.
Вчера, 04:49На Камчатке объявили лавинную опасность