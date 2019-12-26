КПП "Горловка" временно приостановит работу 29 декабря, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Пункт пропуска "Горловка" в самопровозглашенной Донецкой народной республике временно приостановит работу 29 декабря, сообщили РИА Новости в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ
"Внимание граждан Луганской народной республики, планирующих пересекать государственную границу ДНР с Украиной. Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности ЛНР уведомляет, что 29 декабря 2019 года пропуск лиц в пункте пограничного и таможенного контроля "Горловка" осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.
В МГБ ЛНР призвали граждан республики в указанный период воспользоваться другими пунктами пропуска.
Глава администрации города Горловка Иван Приходько подтвердил информацию о закрытии 29 декабря КПП. "В воскресенье 29 декабря пункт пропуска (через линию соприкосновения - ред.) "Горловка" будет закрыт по техническим причинам", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Приходько.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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