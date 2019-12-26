Эксперты: Шарм-эш-Шейх ожидает в 2020 году рост числа туристов

КАИР, 26 дек — РИА Новости. Власти провинции Южный Синай в Египте в 2020 году ожидают рост числа туристов в курортном городе Шарм-эш-Шейх на 20 процентов по сравнению с 2019 годом, сообщил РИА Новости губернатор провинции Халед Фода.

"Число туристов, которые посещают Шарм-эш-Шейх, растет, оно практически приблизилось к показателям 2010 года. Мы ожидаем, что в следующем году рост составит 20 процентов, но точных цифр по этому году у нас пока нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на увеличение числа иностранных туристов оказало влияние снятие Великобританией запрета на полеты в Шарм-эш-Шейх. "Однако сейчас это все же пока одиночные рейсы. Полноценное возобновление мы ожидаем в феврале", — пояснил губернатор.

Фода подчеркнул, что российские туристы в Шарм-эш-Шейхе есть, но пока в умеренном количестве. "Со временем они вернутся, как это уже произошло с британскими", — заверил он.

Губернатор Южного Синая также отметил, что в Шарм-эш-Шейхе на постоянной основе проживают около пяти тысяч граждан России. "Они живут у нас на постоянной основе со своими детьми, с семьями. Осталось дождаться только чартеров", — заключил собеседник агентства.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3 процентов ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.