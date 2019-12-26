2019-12-26T17:46+0300
2019-12-26T17:46+0300
https://ria.ru/20191226/1562900682.html
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
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РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.
2019-12-26T17:46+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90183483&type=mp4
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PT0M56S
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.