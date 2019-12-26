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"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
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РИА Новости
"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.
2019-12-26T17:46+0300
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PT0M56S

"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония

17:46 26.12.2019
1425
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония.
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Sputnik ЭстонияМария ЗахароваSputnikМИД РФЭстонияВидео
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