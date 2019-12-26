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2019-12-26T17:45+0300
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Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Песков рассказал о мощностях для завершения "Северного потока — 2"

17:45 26.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что у страны есть свой трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.
"Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что не может назвать вероятные сроки завершения работ, но это должно произойти как можно раньше.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что, если компания Allseas в рамках разъяснений Минфина США не сможет достроить трубу, у России есть ресурсы сделать это самостоятельно.
По словам министра, на дополнительные "организационные" работы уйдет несколько месяцев, но "Северный поток — 2" введут в эксплуатацию в следующем году.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
25 декабря, 16:35Сказано в эфире
Когда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.

Достроить своими силами

О наличии альтернативных вариантов достроить газопровод ранее заявлял и премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
По словам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, "Газпром" может задействовать это судно, однако это займет больше времени, чем потратила бы Allseas.
Так, по его словам, для доставки судна в пункт назначения потребуется не меньше недели, а для настройки оборудования и поиска персонала еще два месяца. Но в случае проблем в работе Allseas, считает Авакян, "Газпром" попытается закончить проект своими силами.
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Санкции против российских трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
При этом официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
В Кремле заявили, что обсуждать ответ на санкции США по "Северному потоку — 2" пока рано, но подобные шаги не останутся без взаимности.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
По словам Владимира Путина, Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.
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30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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AllseasСеверный поток — 2Турецкий потокДмитрий МедведевГазпромАлександр НовакДмитрий ПесковГерманияРоссияСШАЭкономика
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