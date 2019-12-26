Первый учитель погибшей российской пианистки рассказала о ее талантах

УФА, 26 дек - РИА Новости. Российская пианистка Элина Валиева, погибшая в Российская пианистка Элина Валиева, погибшая в Будапеште , была талантлива во всех сферах жизни, профессиональной, трудолюбивой, любила жизнь и планировала на новогодних каникулах выступить в Японии, рассказала РИА Новости первый учитель Элины в музыкальном колледже в Уфе Лия Каримова.

Ранее стало известно, что 22 декабря во время турпоездки в Будапешт скончалась 27-летняя россиянка Элина Валиева. Как сообщили в посольстве РФ в Венгрии, трагедия произошла из-за утечки бытового газа. По данным посольства, вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован.

"У неё была очень яркая судьба, она человек разносторонний, любила жизнь, полнокровно воспринимала жизнь. Я с ней общалась 21 год, она ни разу не сказала ни про кого плохое. Она была великодушная, всепрощающая, но ее никто и не обижал. Ее нельзя было обидеть, она особенная. Талантливая и безумно работоспособная. С детства работала не покладая рук, она с семи лет по семь часов занималась, поэтому все ее победы были настоящими, 15 побед на профессиональных конкурсах",- рассказала РИА Новости первый педагог Элины.

Она рассказала, что сейчас мама пианистки получает множество сообщений от детей, которых Элина обучала в московской музыкальной школе, от родителей ее учеников. "Москва сейчас гудит, звонит директор школы, где она работала, она кричала в трубку, что такого изумительного человека и профессионала никогда не найти. Она говорит, как это возможно, что такая юная, но гениальный исполнитель и гениальный педагог",- отметила собеседница.

По данным Каримовой, после нового года у Элины должен был быть концертный тур по Японии. "Она во всех сферах жизни была лучшей, очень хорошая хозяйка, вкусно готовила, в сфере искусства была грамотной, с ней было приятно беседовать, она очень любопытная, обожала экскурсии. С детства мы с ней ездили по конкурсам, и даже экскурсии для неё были важнее, чем само выступление. Ей надо было все узнавать", - вспоминает учитель.