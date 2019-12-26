Богданов обсудил ситуацию в Ливии с временным поверенным страны

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на необходимость налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН в целях скорейшего урегулирования кризиса в этой стране", - говорится в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.