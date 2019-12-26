Нижегородская область привлечет 74,5 миллиарда рублей на инвестпроекты

Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в 2019 году. В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 миллиардов долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 миллиарда долларов в 2024 году.

"Нижегородская область приняла участие в поддержке корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), которые обеспечивают льготное кредитование экспортерам по сниженной ставке на 4,5 процентных пункта. В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий. По количеству заявок мы разделили с Москвой 4-е место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

По его словам, рост экспорта – это не только престиж региона и показатель конкурентоспособности нижегородской промышленности, но и "дополнительные доходы бизнеса, а значит, возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места для нижегородцев".

Как сообщили в региональном минпроме, среди региональных заявок – экспортно ориентированные проекты АО "Волга", АО "Меридиан", ООО "Группа Промавто". Так, корпоративная программа повышения конкурентоспособности АО "Волга" предполагает создание полуфабрикатного цеха химико-термомеханической массы с увеличением объема производства газетной бумаги. Целью КППК АО "Меридиан" является расширение производства спецодежды, учитывающей условия работы сотрудников и требования по охране труда. КППК ООО "Группа Промавто" предполагает организацию производства кузовов для автотранспортных средств.