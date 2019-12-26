Состояние спасенной при пожаре под Саратовом девочки стабилизировалось

САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние девочки из многодетной семьи, спасенной в среду из загоревшегося дома в Петровском районе Врачи оценивают состояние девочки из многодетной семьи, спасенной в среду из загоревшегося дома в Петровском районе Саратовской области , как тяжелое, но стабильное, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.

Ранее следствие сообщило, что днем в среду загорелся жилой дом в селе Озерки, в результате пострадали трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик из многодетной семьи, тело шестилетнего мальчика обнаружили в четверг при разборе завалов. Врачи в среду оценивали состояние пострадавших детей как тяжелое, они находились в реанимации Петровской районной больницы, откуда санавиация доставила их на лечение в Саратов.

"Девочка в тяжелом, но стабильном состоянии, мальчик в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Старшей девочке, находившейся во время пожара в школе, также оказывается необходимая помощь - с ней работают психологи", - рассказала собеседница агентства.