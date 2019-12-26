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Состояние спасенной при пожаре под Саратовом девочки стабилизировалось
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РИА Новости

Состояние спасенной при пожаре под Саратовом девочки стабилизировалось

17:01 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние девочки из многодетной семьи, спасенной в среду из загоревшегося дома в Петровском районе Саратовской области, как тяжелое, но стабильное, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Ранее следствие сообщило, что днем в среду загорелся жилой дом в селе Озерки, в результате пострадали трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик из многодетной семьи, тело шестилетнего мальчика обнаружили в четверг при разборе завалов. Врачи в среду оценивали состояние пострадавших детей как тяжелое, они находились в реанимации Петровской районной больницы, откуда санавиация доставила их на лечение в Саратов.
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"Девочка в тяжелом, но стабильном состоянии, мальчик в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Старшей девочке, находившейся во время пожара в школе, также оказывается необходимая помощь - с ней работают психологи", - рассказала собеседница агентства.
Районная администрация ранее сообщила, что, по предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов. По предварительным данным следствия, мать находилась на работе в Саратове, а отец оставил своих троих детей с соседом, а сам ушел в магазин, однако односельчанин бросил детей одних, а когда вернулся, то вместе с еще одним местным жителем смог вывести из загоревшегося дома только двоих детей.
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Саратовская областьПроисшествия
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