Нижегородский губернатор исполнит три детских новогодних желания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнит три новогодних желания детей – покажет Москву, даст покататься на военном самолете и пригласит аниматоров в костюмах героинь "Холодного сердца", сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". Желания ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве.
"Никитин снял все три желания ребят из Нижегородской области. Желание Кирилла Питерова - посидеть в кабине настоящего военного самолёта и полетать в качестве пассажира. По словам губернатора, это "очень нижегородское желание", - говорится в сообщении.
"У нас очень сильная авиационная промышленность, есть легендарный завод "Сокол". Обязательно поможем Кириллу исполнить его мечту", - сказал Никитин. Губернатор сразу же связался с Кириллом и директором завода, чтобы Кирилл как можно скорее мог познакомиться с этой техникой.
Другое желание - от Златы Халдиной. Девочка мечтает побывать в Москве. "Уже поговорил об этом с (мэром Москвы) Сергеем Собяниным. Нужно, чтобы Злата смогла увидеть и полюбить столицу", - отметил глава региона.
Глафира Шапкина мечтает встретить День рождения с аниматорами из мультфильма "Холодное сердце". "Не очень хорошо разбираюсь в современной мультипликации, но это желание мы также обязательно исполним", - подчеркнул Никитин.