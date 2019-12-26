Нижегородский губернатор исполнит три детских новогодних желания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин исполнит три новогодних желания детей – покажет Москву, даст покататься на военном самолете и пригласит аниматоров в костюмах героинь "Холодного сердца", сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона в четверг принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". Желания ребят со всей России были написаны на карточках в виде шаров и развешены на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве.

"Никитин снял все три желания ребят из Нижегородской области. Желание Кирилла Питерова - посидеть в кабине настоящего военного самолёта и полетать в качестве пассажира. По словам губернатора, это "очень нижегородское желание", - говорится в сообщении.

"У нас очень сильная авиационная промышленность, есть легендарный завод "Сокол". Обязательно поможем Кириллу исполнить его мечту", - сказал Никитин. Губернатор сразу же связался с Кириллом и директором завода, чтобы Кирилл как можно скорее мог познакомиться с этой техникой.

Другое желание - от Златы Халдиной. Девочка мечтает побывать в Москве. "Уже поговорил об этом с (мэром Москвы) Сергеем Собяниным. Нужно, чтобы Злата смогла увидеть и полюбить столицу", - отметил глава региона.