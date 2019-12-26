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Новый год—2020
2019-12-26T16:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562896573.html
Глава Ингушетии исполнит новогодние мечты четверых детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155815/04/1558150499_0:71:3072:1799_1036x0_80_0_0_7a81a029a231aee7f38f2c9d1df792a6.jpg
РИА Новости

Глава Ингушетии исполнит новогодние мечты четверых детей

16:55 26.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнит новогодние мечты четверых детей из республики, открытки с их желаниями он снял с "Ёлки желаний" в Кремле, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Калиматов снял с ели, установленной в Александровском зале Кремлевского дворца четыре новогодние игрушки с письмами детей. Ему предстоит осуществить мечты ребят в возрасте от 7 до 13 лет о цифровом фотоаппарате, ноутбуке, планшете и кукле-малыше", - говорится в сообщении.
Сергей Неверов
Вчера, 14:07Новый год—2020
Неверов исполнит мечты трех ребят из проекта "Елка желаний"
"Желания этих детей обязательно сбудутся", - пообещал глава Ингушетии.
Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"

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Новый год—2020Елка желанийМахмуд-Али КалиматовИнгушетияОбщество
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