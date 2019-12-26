Глава Ингушетии исполнит новогодние мечты четверых детей

"Калиматов снял с ели, установленной в Александровском зале Кремлевского дворца четыре новогодние игрушки с письмами детей. Ему предстоит осуществить мечты ребят в возрасте от 7 до 13 лет о цифровом фотоаппарате, ноутбуке, планшете и кукле-малыше", - говорится в сообщении.

Акция организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.