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Экология
2019-12-26T17:00+0300
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В трех городах Кемеровской области объявили режим "черного неба"
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РИА Новости

В трех городах Кемеровской области объявили режим "черного неба"

17:00 26.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКузнецкий металлургический комбинат
Кузнецкий металлургический комбинат
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в трех кузбасских городах, сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Согласно сообщению, в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются "неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе". В связи с этим власти рекомендовали предприятиям Кемерово сократить выбросы в атмосферу с 18.00 26 декабря до 18.00 27 декабря.
Предприятиям в Новокузнецке и Прокопьевске рекомендуется сократить выбросы с 18.00 26 декабря до 18.00 29 декабря.
Правый берег реки Енисей в Красноярске
5 декабря, 08:23
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ЭкологияНовости - ЭкологияКемеровоНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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