В трех городах Кемеровской области объявили режим "черного неба"

КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявили в трех кузбасских городах, сообщается на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Согласно сообщению, в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются "неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе". В связи с этим власти рекомендовали предприятиям Кемерово сократить выбросы в атмосферу с 18.00 26 декабря до 18.00 27 декабря.
Предприятиям в Новокузнецке и Прокопьевске рекомендуется сократить выбросы с 18.00 26 декабря до 18.00 29 декабря.
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