В трех городах Кемеровской области объявили режим "черного неба"

Согласно сообщению, в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются "неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе". В связи с этим власти рекомендовали предприятиям Кемерово сократить выбросы в атмосферу с 18.00 26 декабря до 18.00 27 декабря.